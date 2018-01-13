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| | Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами Путина

Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами Путина

Вчера, 20:12
Герой Соцтруда Георгий Лобус и Олег Федонин, занимающий пост ректора Брянского технического госуниверситета, удостоились данной чести. Наряду с ними в списке доверенных лиц присутствуют еще 259 человек, которые продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества.

Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами Путина

 

Эту информация обнародовал официальный представитель Центризбирком России во время заседания, состоявшегося вчера, 12 января. Среди доверенных лиц преобладают деятели культуры, зарекомендовавшие себя активисты, известные ученые и журналисты. Этим людям выдадут удостоверения и будут представлять своих кандидатов в течение процедуры агитации, а также принимать участие в разнообразных акциях, среди которых подсчет голосов избирателей и осуществление контроля на выборных участках.
Пойда Анна
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