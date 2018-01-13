Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами Путина

Герой Соцтруда Георгий Лобус и Олег Федонин, занимающий пост ректора Брянского технического госуниверситета, удостоились данной чести. Наряду с ними в списке доверенных лиц присутствуют еще 259 человек, которые продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества.

Пойда Анна

Эту информация обнародовал официальный представитель Центризбирком России во время заседания, состоявшегося вчера, 12 января. Среди доверенных лиц преобладают деятели культуры, зарекомендовавшие себя активисты, известные ученые и журналисты. Этим людям выдадут удостоверения и будут представлять своих кандидатов в течение процедуры агитации, а также принимать участие в разнообразных акциях, среди которых подсчет голосов избирателей и осуществление контроля на выборных участках.