Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами Путина

Эту информация обнародовал официальный представитель Центризбирком России во время заседания, состоявшегося вчера, 12 января. Среди доверенных лиц преобладают деятели культуры, зарекомендовавшие себя активисты, известные ученые и журналисты. Этим людям выдадут удостоверения и будут представлять своих кандидатов в течение процедуры агитации, а также принимать участие в разнообразных акциях, среди которых подсчет голосов избирателей и осуществление контроля на выборных участках.
Брянцев Лобуса и Федонина назначили доверительными лицами ПутинаВчера, 20:12
В ходе проведённого голосования на одном из сайтов МАС были выбраны 17 лучших имён для нововыявленных астероидов. Об этом сообщил официальный представитель
Одним из претендентов на пост студенческого ректора шотландского университета в Глазго стал экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Выборы будут проходить в
Центризбиркоме в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского зарегистрирован Анатолий Кашпировский