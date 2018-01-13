Эрдоган грозит вторжением в зону курдов в Сирии

Вооруженные силы Турции могут начать масштабные боевые действия против курдов в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Никита Готский

В течение недели армия Турции способна начать боевую операцию на северо-западе Сирии, где концентрируются военные части курдов. Эрдогсн обещает "взять дело в свои руки", если в Мамбидже США не выведут курдские отряды, располагающиеся там. Помимо этого глава республики обещает "оторвать головы" террористам, если те не сдадутся в Африне.Эрдоган сообщает, что за все время сирийского конфликта Вашингтон отправил курдским повстанцам почти пять тысяч грузовых транспортных средств и около двух тысяч лайнеров с вооружением. По мнению Реджепа Эрдогана, такие меры, проводимые Белым домом, нельзя назвать союзными, так как американцы военными ресурсами помогают курдам, но говорят о стратегическом партнерстве с Анкарой. Высокопоставленный политик уверен, что США занимаются самообманом считая, что союз с боевиками принесет им пользу.