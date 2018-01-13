Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Эрдоган грозит вторжением в зону курдов в Сирии

Эрдоган грозит вторжением в зону курдов в Сирии

Вчера, 20:16
Вооруженные силы Турции могут начать масштабные боевые действия против курдов в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Эрдоган грозит вторжением в зону курдов в Сирии

 

В течение недели армия Турции способна начать боевую операцию на северо-западе Сирии, где концентрируются военные части курдов. Эрдогсн обещает "взять дело в свои руки", если в Мамбидже США не выведут курдские отряды, располагающиеся там. Помимо этого глава республики обещает "оторвать головы" террористам, если те не сдадутся в Африне.

Эрдоган сообщает, что за все время сирийского конфликта Вашингтон отправил курдским повстанцам почти пять тысяч грузовых транспортных средств и около двух тысяч лайнеров с вооружением. По мнению Реджепа Эрдогана, такие меры, проводимые Белым домом, нельзя назвать союзными, так как американцы военными ресурсами помогают курдам, но говорят о стратегическом партнерстве с Анкарой. Высокопоставленный политик уверен, что США занимаются самообманом считая, что союз с боевиками принесет им пользу.
Никита Готский
Новости по теме
Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии
Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии

России и США нужно вывести свои армии из Сирии. Такое предложение сделал лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган и Обама решили начать совместную операцию в Сирии
Эрдоган и Обама решили начать совместную операцию в Сирии

7 сентября президент Турции Тайип Эрдоган и его американский коллега Барак Обама заявили, что страны готовы начать совместную операцию в сирийском городе

Реджеп Эрдоган заявил о полном праве Турции обстреливать Сирию
Реджеп Эрдоган заявил о полном праве Турции обстреливать Сирию

Реджеп Эрдоган, глава Турции, заявил о полном праве обстреливать Сирию. Он объяснил это тем, что происходящее в соседней Сирии является прямой угрозой для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости