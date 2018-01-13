Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени и блины в список наследия

ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени и блины в список наследия

Вчера, 18:32
Блины и пельмени предложат включить ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества. С такой инициативой выступили в ЛДПР.

ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени и блины в список наследия

 

Депутат данной политической фракции Александр Курдюмов заявил о надобности включения пельменей в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО. Это блюдо, как и блины, являются исконно русским продуктом. Политик утверждает, что их всегда готовят в домах граждан России. Пельмени и блины - это то, по его мнению, что следует внести в ЮНЕСКО, и которые должны пройти через века. В ЛДПР подготовят такую идею и оправят в организацию.

Курдюмов уверен, что сейчас боле вкусных продуктов, чем пельмени и блины, не имеется, им нет альтернативы. Депутат подчеркнул, что везде, где есть русские люди там всегда можно найти пельмени и блины. Он указал на иностранных туристов, которые, по приезду в РФ, с удовольствием поедают блины со сметаной, маслом, медом и вареньем.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал внести багет в список наследия нематериальных вещей ЮНЕСКО. По его мнению, данный продукт это обыденная жизнь французов, это утро, день и вечер людей.
Никита Готский
Новости по теме
Жители Воронежа попробуют блины по рецепту певицы Марины Мордасовой
Жители Воронежа попробуют блины по рецепту певицы Марины Мордасовой

Накануне масленицы жителей Воронежа угостят блинами, приготовленными по рецепту известной певицы Марии Мордасовой. Анна Хаустова, сотрудник музея-квартиры

«Уральские пельмени» Еремина будут конкурентом проекта Михалкова
«Уральские пельмени» Еремина будут конкурентом проекта Михалкова

  Свой «русский фаст-фуд»,  подобный проекту,   который желает развивать знаменитый режиссер Никита Михалков, давно успешно действует в

Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнила «средиземноморская диета»
Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнила «средиземноморская диета»

Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО пополнила «Средиземноморская диета».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости