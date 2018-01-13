ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени и блины в список наследия

Блины и пельмени предложат включить ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества. С такой инициативой выступили в ЛДПР.

Никита Готский

Депутат данной политической фракции Александр Курдюмов заявил о надобности включения пельменей в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО. Это блюдо, как и блины, являются исконно русским продуктом. Политик утверждает, что их всегда готовят в домах граждан России. Пельмени и блины - это то, по его мнению, что следует внести в ЮНЕСКО, и которые должны пройти через века. В ЛДПР подготовят такую идею и оправят в организацию.Курдюмов уверен, что сейчас боле вкусных продуктов, чем пельмени и блины, не имеется, им нет альтернативы. Депутат подчеркнул, что везде, где есть русские люди там всегда можно найти пельмени и блины. Он указал на иностранных туристов, которые, по приезду в РФ, с удовольствием поедают блины со сметаной, маслом, медом и вареньем.Ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал внести багет в список наследия нематериальных вещей ЮНЕСКО. По его мнению, данный продукт это обыденная жизнь французов, это утро, день и вечер людей.