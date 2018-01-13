Генерал поведал, как Украина может вернуть Донбасс

Киев может возвратить Донбасс, если проведет мощнейшее контрнаступление. Об этом рассказали высокопоставленные военнослужащие страны.

Никита Готский

Как утверждает генерал, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, Украина хоть и выступает за мирное урегулирование сложившейся ситуации, но, несмотря на это, имеется возможность ухудшения обстановки, что приведет к новым боевым действиям. В таком случае украинские войска могут, при активизации сил непризнанных республик, дать якобы достойный отпор, а при благоприятных условиях ВСУ пойдут в контрнаступление и возвратить себе контроль над Донецком и Луганском.Прежде один из политологов заявлял, что весь нынешний год вывести из тупика переговоры по Донбассу почти нереально. Почти все стороны заинтересованы, дабы имеющаяся ситуация сберегалась, включая и Киев.