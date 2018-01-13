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| | Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона Хана

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона Хана

Вчера, 17:15
Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана. С информацией об инциденте в столице Великобритании выступили зарубежные СМИ.

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона Хана

 

Сегодня группа сторонников американского президента сорвала речь мэра британской столицы Садика Хана. Как сообщают западне репортеры, в помещение, где выступал Хан, ворвались сторонники Трамп и принялись выкрикивать слова поддержки главе США, а также выхода Объединенного королевства из Евросоюза. Также они призвали окружающих взять под арест Хана, но были задержаны правоохранительными органами.

Данный протест является ответом на реакцию мэра Лондона, когда тот отрицательно высказался, комментируя нежелание Трампа посещать открытие очередного посольства США в Лондоне.
Никита Готский
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