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| | Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрут

Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрут

Сегодня, 14:01
В предвыборном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак работники придерживаются прогрессивных взглядов, делая ставки на современные технологии и их пользователей, считая этих людей своей основной целевой аудиторией. Этими идеями поделился один руководителей штаба, ведущий политконсультант Станислав Белковский.

Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрут

 

По мнению Станислава Белковского, в ближайшем будущем центральное телевидение ждет незавидная участь, поскольку оно «канет в небытие» вместе со своими зрителями, а на смену ему придет пользующийся высокой популярностью видеохостинг YouTube. Именно поэтому сотрудники штаба не желают распыляться и тратить время на бабушек, которые все равно по привычке проголосуют за Владимира Путина и исчезнут вместе с ним и той старой страной, которая отстала от жизни.
Пойда Анна
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