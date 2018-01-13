Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрут

В предвыборном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак работники придерживаются прогрессивных взглядов, делая ставки на современные технологии и их пользователей, считая этих людей своей основной целевой аудиторией. Этими идеями поделился один руководителей штаба, ведущий политконсультант Станислав Белковский.

Пойда Анна

По мнению Станислава Белковского, в ближайшем будущем центральное телевидение ждет незавидная участь, поскольку оно «канет в небытие» вместе со своими зрителями, а на смену ему придет пользующийся высокой популярностью видеохостинг YouTube. Именно поэтому сотрудники штаба не желают распыляться и тратить время на бабушек, которые все равно по привычке проголосуют за Владимира Путина и исчезнут вместе с ним и той старой страной, которая отстала от жизни.