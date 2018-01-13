Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрут

По мнению Станислава Белковского, в ближайшем будущем центральное телевидение ждет незавидная участь, поскольку оно «канет в небытие» вместе со своими зрителями, а на смену ему придет пользующийся высокой популярностью видеохостинг YouTube. Именно поэтому сотрудники штаба не желают распыляться и тратить время на бабушек, которые все равно по привычке проголосуют за Владимира Путина и исчезнут вместе с ним и той старой страной, которая отстала от жизни.
Штаб Собчак не намерен тратить время на бабушек, которые скоро умрутСегодня, 14:01
Представители предвыборного штаба Собчак объяснили, почему она не критикует Путина. Ксения Собчак лично заявляла, что во время предвыборной кампании не
В Санкт-Петербурге в предвыборный штаб Ксении Собчак, расположенный на улице Рылеева, наведались сотрудники полиции, которые провели осмотр помещения, однако
В штабе кандидата в президенты страны Ксении Собчак сообщили об одобрении идеи регистрации бренда «Собчакпротиввсех», но не смогли назвать имя его автора. До