Морякам из Сахалина выплатили зарплату после жалобы Путину

Моряки пожаловавшиеся Путину на выплату зарплаты, получили свои деньги. Об этом сообщают в профсоюзе моряков.

Никита Готский

Южносахалинским морякам из компании "Вип Строй Холдинг" выплатили задолженность по заработной плате после их обращения к главе российского государства Владимиру Путину. Так, по заявлению представителей профсоюза моряков, когда в дело вмешалась Генеральная прокуратура по требованию президента, правоохранители открыли 20 уголовных дел в руководству фирмы.В конце декабря прошлого года пресса писала, что общий размер задолженности по выплате зарплаты на предприятиях Псковской области превысил 18 миллионов рублей. Не получали деньги почти 900 жителей региона. На счет организаций-банкротов пришлось чуть более 14 миллионов рублей. В течение минувшего года в список таких организаций включили 31 фабрику в Псковской области