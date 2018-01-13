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| | МИД Кубы назвал Трампа расистом

МИД Кубы назвал Трампа расистом

Сегодня, 13:00
Гавана негативно восприняла высказывания Трампа о «вонючих дырах». Кубинское министерство иностранных дел отозвалось о них с осуждением. Резкие высказывания американского лидера касались страны, мигранты из которых приезжают в США.

МИД Кубы назвал Трампа расистом

 

В МИД Республики Куба подчеркнули, что эти заявления хозяина Белого дома напитаны ненавистью и презрением, проявлениями расовой нетерпимости, и кубинский народ возмущен подобным высокомерием господина Трампа. Кубинские дипломаты добавили, что народ Кубы гордится тем вкладом, который в развитие их страны внесли представители стран Африки, Гаити еще до того, как сформировалась национальность кубинцев. Также Гавана выразила солидарность с теми странами, которых оскорбило опрометчивое заявление американского лидера.

Прежде президент США Дональд Трамп высказался о родине мигрантов как о «вонючей дыре». В ООН такие слова лидера США назвали расизмом, а президент Мексики и вовсе назвал самой грязной дырой в мире рот американского коллеги.
Дарья Светозарова
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