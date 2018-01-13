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| | Глава Удмуртии отправил мэра Воткинска из-за недоверия

Глава Удмуртии отправил мэра Воткинска из-за недоверия

Сегодня, 12:18
Александр Бречалов, являющийся главой Удмуртской Республики, настоял на досрочной отставки Владимира Перевозчикова, который занимал пост мэра в городе Воткинск. По предварительным данным, это решение Бречалов принял из-за возникшего недоверия к чиновнику.

Глава Удмуртии отправил мэра Воткинска из-за недоверия

 

Бречалов заметил, что Перевозчиков недобросовестно организовал работу городской мэрии, так как многие жители Воткинска не раз жаловались на то, что их обращения игнорируют, что по его словам, весьма недопустимо для главы городской администрации. По словам Бречалова, за прошлый год в полтора раза увеличились жалобы от граждан, проживающих в Воткинске. Местные жители заверили, что для рассмотрения их жалоб им необходимо было неоднократно повторять свои запросы в различные инстанции, а в некоторых случаях даже настойчивый подход не помогал им быть услышанными.

В связи с данными многочисленными жалобами на городскую администрацию, работу которой должен был контролировать и направлять Владислав перевозчиков, к чиновнику было утрачено доверие, из-за чего он был досрочно отправлен в отставку.
Александр Вест
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