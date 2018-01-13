Журнал The New Yorker посвятил обложку словам Трампа о "вонючей дыре"

Американский журнал The New Yorker опубликовал на своей обложке слова главы США Дональда Трампа о мигрантах из "грязных дыр". В продаже номер издания появится 22 января.

Никита Готский

СМИ на обложке изображает человека с прической Трампа, который вылезает из огромной черной ямы. Нарисовал картинку художник Энтони Руссо, называется она "В дыре".Вчера выяснилось, что Трамп при обсуждении с членами американского Конгресса программы мигрантов заявил о личном непонимании, отчего "кто-то желает, дабы эти лица из грязных дыр приезжали сюда?". Данное высказывание вызвало бурю осуждение у мирового общества. В Гаити, граждане которого также выезжают в США, потребовали от Вашингтона объяснений, а в ООН высказывание Трамп обозвали якобы расистским, один из конгрессменом стал угрожать президенту импичментом. Сам глава государства согласен, что сказал довольно жесткие слова, но не употреблял тех слов, которые ему приписали СМИ.