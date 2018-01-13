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| | США признали, что Россия сильнее

США признали, что Россия сильнее

Сегодня, 11:58
США нарастят ядерную мощь ввиду превосходства России в данной сфере. Об этом пишет западная пресса.

США признали, что Россия сильнее

 

Москва имеет существенное преимущество перед Вашингтоном в создании ядерных боеголовок, в связи с чем Штаты станут увеличивать собственный ядерный потенциал и улучшать то вооружение, которое имеется у них на сегодня. Более подробная информация указывается в заграничной ядерной доктрине "Обзор ядерной политики".

Такое положение дел заставляют США модернизировать ядерные силы, куда входят атомные подлодки, стратегическая авиация и баллистические межконтинентальные ракеты. В документе также сообщается, что Кремль в настоящее время создает новую боеголовку-перехватчик и баллистические ракеты с ядерными ракетами.Американцы, в свою очередь, намерены улучшитьряд своих маломощных ракет на субмаринах и переоборудовать крылатые ядерные ракеты.
Никита Готский
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