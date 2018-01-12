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| | МИД Канады доволен заявлением Трампа по NAFTA

МИД Канады доволен заявлением Трампа по NAFTA

Вчера, 23:18
Канада считает конструктивным недавнее утверждение Дональда Тпампо по NAFTA. С изречением главы США согласен шеф МИД соседней с американцами страны Канады - Христя Фриланд.

МИД Канады доволен заявлением Трампа по NAFTA

 

По мнению министра, заявление Трампа можно считать разумным по поводу диалога по перезаключению Договора о североамериканской свободной торговли. Фриланд добавляет, что в данном случае речь идет про пересмотр имеющегося соглашения о самой крепкой на планете зоне свободной торговли, выразив надежду на ее благополучное завершение.

Вчера президент США Дональд Трамп рассказал СМИ о достижении немалых успехов по факту переговоров, а также то, что вскоре будет заключена хорошая сделка по NAFTA. Данное соглашение подписали США, Канада и Мексика в 1992 году, действует он с 1994 года. Дональд Трамп намерен пересмотреть договор, так как, по его мнению, Вашингтон из-за него лишился огромного числа рабочих мест.
Никита Готский
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