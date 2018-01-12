Кадыров считает Чечню безопаснее США

Рамзан Кадыров, являющийся главой Чеченской Республики с 2007 года, сообщил, что Чечня безопаснее, чем США, а также предостерёг от поездок в Америку. Таким образом, политический деятель ответил на призыв Госдепа к американцам воздержаться от путешествий на Северный Кавказ в связи с терроризмом и гражданскими беспорядками.

После публикации Госдепом США карты «небезопасных» регионов планеты, в числе которых оказалась и территория современной России, глава Чеченской Республики поспешил с ответом. По словам Рамзана Кадырова, по сравнению с США, постоянно развязывающими войны, Чечня значительно безопасней.Глава Чечни заявил, что развязывая войны в других государствах, Соединенные Штаты Америки забыли о защите собственных граждан. По мнению политика, правозащитные организации должны всерьез заняться защитой американцев, а россиянам, тем временем, нужно воздержаться от путешествий в США.Также политик вспомнил статистические данные насчет убитых полицейскими граждан во время задержания и сообщил, что тюремная система страны стала в наши дни рабской, ведь корпорации получают с этого значительный доход.