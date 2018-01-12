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| | Политолог: Киев запретил ностальгию по СССР

Политолог: Киев запретил ностальгию по СССР

Вчера, 22:41
На территории Украины запрещена даже ностальгия по СССР. Так считает политолог Андрей Мишин.

Политолог: Киев запретил ностальгию по СССР

 

По его мнению, запрет политических структур и проведение насильственной украинизации говорит о дискриминации населения страны. Мишин, является директором Киевского института мирных исследований, заметил, что режиму Петра Порошенко удалось развернуть в государстве сильнейшую антисоветскую пропаганду, даже запретив "ностальгию" по тому периоду времени, когда республика входила в Советский Союз. Мишин заявил, что эта власть как ограничила для населения свободу и права, так и думать по-советски, а государственным языком является только украинский, несмотря на огромное число проживающий русскоязычных людей.

Последние три года на Украине работает закон, запрещающий показ контента, который якобы пропагандирует армию РФ и ее силовиков. Запрещены также и обычные мультфильмы, такие как "Каникулы в Простоквашино" и "Летучий корабль".
Никита Готский
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