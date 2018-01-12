Угрожающий России «ядерный» план США попал в Сеть

64 страницы документа с названием «Обзор ядерной политики» появились в Сети. Согласно опубликованным материалам, США строит «ядерный» план против России, КНДР, Китая, Ирана, которые числятся как главные угрозы для страны.

В распоряжении американского издания The Huffington Post оказался документ, состоящий из 64 страниц, на которых изложен «Обзор ядерной политики» США. Согласно документу, Соединенные Штаты Америки считают основной угрозой для себя военную мощь РФ, а кроме того и возможности со стороны КНДР, Ирана и Китая. В материалах «Обзора» изложены принципы модернизации ядерной триады, которая включает в себя стратегическую авиацию, атомные ракетоносители и баллистические ракеты.В документе указано, что данная версия является предварительно подготовленным проектом, окончательная версия которого будет представлена президенту США в феврале нынешнего года.Экс-помощник Барака Обамы Джон Вулфстал, ознакомившийся с документом, сообщил, что там оказалось не столько много «ужасных вещей», чем предполагалось изначально.