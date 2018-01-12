Прилепин: ВСУ убивают наглых членов "Правого сектора" на Донбассе

ВСУ надоели провокации "Правого сектора", и поэтому солдаты убивают членов группировки. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

По словам автора произведений, который воюет на Донбассе за ДНР, радикалы отбирают вооружение у бойцов украинской армии, захватывают небольшие населенные пункты и устраивают обстрелы, но наказание несут ВСУ. Как говорит Прилепин, в связи с этим обычные бойцы регулярной армии с нетерпимостью относятся к запрещенному в России "Правому сектору"*. Он также отметил, что снайперы непризнанной республики заметили, как солдаты ВСУ ликвидируют своих оппонентов из группировки.Писатель далее утверждает, что во время захвата одной из деревень возле Горловки украинские бойцы утилизировали до 16 военных "Правого сектора". Писатель объясняет, что радикалы только провоцируют постоянно силовиков, а те становятся "заложниками ситуации".