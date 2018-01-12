Канада ввела санкции против Северной Кореи

Канада вводит новые ограничения против Северной Кореи. Об этом сообщили в МИД страны.

Никита Готский

Североамериканская страна ввела новые санкции в отношении КНДР, таким образом пытаясь оказать на нее давление. Оттава арестовала имущество и материальные активы Пхеньяна в пределах Канады и издает запрет на осуществление сделок с людьми и организациями, которые оказались включены в реестр резолюции Совета Безопасности ООН.Новые ограничительные меры предусматривают запрет за перевод денег в Северную Корею, а такж из этого государства в Канаду, создание новых заводов и продолжение деятельности уже имеющихся. Также канадские руководители запрещают всевозможное транспортное сообщение, транзит морских судов и воздушных лайнеров КНДР через границы страны.