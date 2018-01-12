Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

Оголенная активистка Femen набросилась на главу Чехии Милоша Земана. Об этом пишет местная пресса.

Никита Готский

Представительница Femen из Украины помешала президенту Чехии Земану отдать собственный голос на пражском избирательном участке. Когда глава государства появился на участке, к нему подошла полуголая девушка и сделала попытку не дать ему возможности проголосовать. На помощь высокопоставленному политику пришли охранники. После инцидента Земан возвратился на избирательный участок, где отметил, нападение на его особу активистки из Femen- большая честь для него. На сайте данной структуры имелись сведения, что девушка, напавшая на Милоша Земана, имеет украинские корни.Сегодня-завтра на территории Чехии проходят президентские выборы. Спреди всех претендентрв, а их в нынешнем году девять, присутствует и дейстьвующий глава республики.