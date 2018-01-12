Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

Вчера, 20:39
Оголенная активистка Femen набросилась на главу Чехии Милоша Земана. Об этом пишет местная пресса.

Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

 

Представительница Femen из Украины помешала президенту Чехии Земану отдать собственный голос на пражском избирательном участке. Когда глава государства появился на участке, к нему подошла полуголая девушка и сделала попытку не дать ему возможности проголосовать. На помощь высокопоставленному политику пришли охранники. После инцидента Земан возвратился на избирательный участок, где отметил, нападение на его особу активистки из Femen- большая честь для него. На сайте данной структуры имелись сведения, что девушка, напавшая на Милоша Земана, имеет украинские корни.

Сегодня-завтра на территории Чехии проходят президентские выборы. Спреди всех претендентрв, а их в нынешнем году девять, присутствует и дейстьвующий глава республики.
Никита Готский
Новости по теме
Полуобнаженная активистка FEMEN пыталась помешать встрече Порошенко и Лукашенко
Полуобнаженная активистка FEMEN пыталась помешать встрече Порошенко и Лукашенко

21 июля полуобнаженная активистка FEMEN ворвалась в кабинет, где проходила встреча Лукашенко и Порошенко, выкрикивая «Жыве Беларусь!».

Перед президентом Франции разделась активистка Femen
Перед президентом Франции разделась активистка Femen

Иностранные СМИ предают, что во Франции сквозь толпу прорвалась обнаженная активистка Femen, желавшая помешать общению президента Франции Франсуа Олланда с

Активистки Femen разделись на избирательном участке в Москве
Активистки Femen разделись на избирательном участке в Москве

Из достоверных источников стало известно о том, что активистки из движения Femen разделись, и начали кричать различные лозунги, призывая к сохранению

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости