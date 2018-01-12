Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

Представительница Femen из Украины помешала президенту Чехии Земану отдать собственный голос на пражском избирательном участке. Когда глава государства появился на участке, к нему подошла полуголая девушка и сделала попытку не дать ему возможности проголосовать. На помощь высокопоставленному политику пришли охранники. После инцидента Земан возвратился на избирательный участок, где отметил, нападение на его особу активистки из Femen- большая честь для него. На сайте данной структуры имелись сведения, что девушка, напавшая на Милоша Земана, имеет украинские корни.
Сегодня-завтра на территории Чехии проходят президентские выборы. Спреди всех претендентрв, а их в нынешнем году девять, присутствует и дейстьвующий глава республики.