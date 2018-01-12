Lindab объяснила «разделение» украинцев и поляков по цвету формы

В Польше выдаются другим цветом формы из-за преодоления трудности языкового барьера с украинцами.

После данного инцидента поляки начали оправдываться перед властями Украины. «Мы решили ввести модель быстрого распознавания того, каким языком пользуются отдельные лица: сотрудники, которые не разговаривали на польском, независимо от национальности, должны были носить другие футболки. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык и, таким образом, могут переводить», - написала польская компания на странице МИД Украины в Facebook.Также известно, что 10 января украинцы, которые приехали работать в Польшу в посёлок Верухово, оделись в униформу украинского флага в качестве дискриминации по народному признаку.