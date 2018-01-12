Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

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Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

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| | Lindab объяснила «разделение» украинцев и поляков по цвету формы

Lindab объяснила «разделение» украинцев и поляков по цвету формы

Вчера, 20:23
В Польше выдаются другим цветом формы из-за преодоления трудности языкового барьера с украинцами.

Lindab объяснила «разделение» украинцев и поляков по цвету формы

 

После данного инцидента поляки начали оправдываться перед властями Украины. «Мы решили ввести модель быстрого распознавания того, каким языком пользуются отдельные лица: сотрудники, которые не разговаривали на польском, независимо от национальности, должны были носить другие футболки. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык и, таким образом, могут переводить», - написала польская компания на странице МИД Украины в Facebook.

Также известно, что 10 января украинцы, которые приехали работать в Польшу в посёлок Верухово, оделись в униформу украинского флага в качестве дискриминации по народному признаку.
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