Минтранс РФ развеял миф о плохих дорогах в России

В Минстрое России опровергли миф о негативных дорогах в стране Об этом сообщают отечественные издания.

Никита Готский

Министр транспорта Максим Соколов считает, что распространенное заявление о том, то якобы все дороги государства имеют плохое качество, не соответствует действительности. Чиновник утверждает, что в минувшем году большую часть проезжих частей федерального значения удалось привести в порядок.По его данным, властям удалось достигнуть исторического показателя по содержанию федеральных дорог, и поэтому теперь никто не сможет заявлять, что дорожное полотно на территории России отрицательное. Также необходимо отметить, что общий объем дорожной сети федерального значения за прошедший год стал больше на 494 километра, ныне составив 50,1 тысяч километров. Общая протяженность дорог в стране превышает 1,5 миллиона километров, а бюджет выделил на ремонт проезжих частей в 2017 году 535 миллиардов рублей.