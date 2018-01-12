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| | Русский Православный Царь хочет участвовать в выборах-2018

Русский Православный Царь хочет участвовать в выборах-2018

Сегодня, 14:15
Открытое письмо поступило в адрес Дмитрия Медведева, а также партии Госдумы РФ «Единая Россия» от человека, назвавшего себя Русским Православным Царём. В своём письме загадочная фигура огласила своё желание стать президентом Российской Федерации.

Русский Православный Царь хочет участвовать в выборах-2018

 

В своём обращении к Медведеву и партии «Единая Россия» «Царь» рассказал о том, что его приход был описан и предсказан многими священными писаниями, пророками, а также древними письменами. «Царь» предложил себя в качестве кандидата в президенты России от партиина предстоящих президентских выборах. Встав на пост президента РФ, таинственный мужчина пообещал поднять Россию с колен и вывести государство из вечного кризиса, в котором оно находится вот уже в течение многих лет.

Русский Православный Царь также заметил, что готов выступить в качестве кандидата в президенты и от других партий, однако, своё предпочтение он отдаёт именно «Единой России». Также «Царь» заявил, что с его приходом к правлению РФ он обещает обеспечить многие десятилетия стабильности и процветание россиянам.
Александр Вест
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