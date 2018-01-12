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| | Гаити требуют от Трампа объяснений после слов о "грязной дыре"

Гаити требуют от Трампа объяснений после слов о "грязной дыре"

Сегодня, 13:18
Правительство Гаити обратилось к Дональду Трампу и всему Белому дому с официальным заявлением о том, что отказывается считать себя «грязной дырой» и требует от американского президента объяснений по этому поводу. Соответствующее высказывание миллиардер допустил, говоря о гаитянских мигрантах в США. Посол Гаити в Америке Поль Альтидо заявил, что подобные высказывания недопустимы.
 

 

«Слова Трампа основываются исключительно на стереотипах. Возможно президента дезинформировали или же он попросту плохо образован», - утверждает Альтидо.
 
Стоит добавить, что американский лидер заговорил о гаитянских мигрантах во время встречи с парламентариями и сенаторами в Белом доме. Он отметил, что считает Гаити и ряд африканских стран, откуда в Соединенные Штаты едут мигранты «грязными дырами». По сути, уже все привыкли к неоднозначным высказываниям американского президента, но с каждым разом он умудряется вести себя еще более вызывающе. Трамп добавил, что заинтересованности Соединенных Штатов в этих мигрантах нет. При этом, он хотел бы видеть иммигрантов из высокоразвитых государств, вроде Норвегии.
 
Вполне ожидаемо, что заявление Трампа вызвало в странах Африки неоднозначную реакцию. В частности, один из африканских политиков заявил, что если так пойдет и дальше, то пятница в Белом доме будет проходить в капюшонах и с факелами, открыто намекая на Ку-клукс-клан – печально известную расистскую группу из США, действующую до сих пор.

Николай Офицеров
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