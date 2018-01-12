Владимир Путин в региональном турне посетит Ростов и Екатеринбург

На данный момент штабом Владимира Путина проводится планирование турне по регионам. В планы входит визит в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и прочие крупные города. Поездки в максимально значимые в электоральном смысле города должна работать как инструмент для повышения социального самочувствия народа.

Объявивший о своем выдвижении Владимир Путин заявил, что на выборы в марте пойдет, как самовыдвиженец. Он намерен продолжить свое турне по регионам и в течении ближайших трех недель намерен посетить восемь регионов, о чем рассказали источники, близкие к администрации президента.

Началось региональное турне с поездки президента в Тверь 10 декабря. Там Путин посетил вагоностроительный завод, а также заявил об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. В ближайшие планы главы государства входит посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Именно там и пройдут мероприятия, которые посвящаются годовщине прорыва блокады.

По словам одного из них, не исключается также, что в феврале Путин посетит Волгоград, где отпразднует с местными властями и ветеранами 75-летие победы в битве за Сталинград.

Николай Офицеров