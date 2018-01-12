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| | Студентов из Петербурга заставили собирать подписи за Путина

Студентов из Петербурга заставили собирать подписи за Путина

Сегодня, 12:55
Некоторые студенты, находящиеся на обучении в Политехническом университете в Санкт-Петербурге, заявили о том, что их принуждали оставлять свои подписи, поддерживая Владимира Путина.

Студентов из Петербурга заставили собирать подписи за Путина

 

Анна Борисова, являющаяся публичным активистом, заявила о том, что часть студентов, пожелавших остаться анонимными, рассказала о методах, которыми их принуждали поддерживать Владимира Путина. Студенты заявили, что в аудитории им раздали листовки, которые оказались подписными листами за действующего российского президента, и сказали, что поддержка Путина сыграет весьма значимую роль в предстоящей сессии.

В свою очередь, Дмитрий Кузнецов, являющийся ректором в Санкт-Петербургском университете, заявил о том, что в учебном заведении поддерживается официальное российское законодательство, согласно которому, любая политическая деятельность в вузе полностью запрещена. Также Кузнецов заметил, что обнародованная информация нисколько не соответствует действительному порядку вещей.
Александр Вест
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