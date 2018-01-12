Студентов из Петербурга заставили собирать подписи за Путина

Некоторые студенты, находящиеся на обучении в Политехническом университете в Санкт-Петербурге, заявили о том, что их принуждали оставлять свои подписи, поддерживая Владимира Путина.

Александр Вест

Анна Борисова, являющаяся публичным активистом, заявила о том, что часть студентов, пожелавших остаться анонимными, рассказала о методах, которыми их принуждали поддерживать Владимира Путина. Студенты заявили, что в аудитории им раздали листовки, которые оказались подписными листами за действующего российского президента, и сказали, что поддержка Путина сыграет весьма значимую роль в предстоящей сессии.В свою очередь, Дмитрий Кузнецов, являющийся ректором в Санкт-Петербургском университете, заявил о том, что в учебном заведении поддерживается официальное российское законодательство, согласно которому, любая политическая деятельность в вузе полностью запрещена. Также Кузнецов заметил, что обнародованная информация нисколько не соответствует действительному порядку вещей.