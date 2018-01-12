Жириновский пригрозил уничтожить политолога из Киева

Основной темой программы являлись поставка американского оружия на территорию Украины, где его впоследствии используют против Донбасса. В свою очередь, Трюханов сделал громкое заявление, содержащее в себе угрозы в адрес Москвы, которой следует испытывать страх перед Киевом из-за его современного оружия из США.
Кроме того, политолог обвинил РФ в развязывании конфликта на Донбассе, а также многочисленных попытках напасть на Украину, при этом он умудрился запутаться в собственных заявлениях, то называя поставки американского оружия мифом, то уверяя Москву в его наличии.
Владимир Жириновский не сдержался и высказал Трюханову все свои претензии, пообещав призвать Киев к ответу за каждого убитого на Донбассе человека, а также настоятельно порекомендовав политологу покинуть студию.