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| | Жириновский пригрозил уничтожить политолога из Киева

Жириновский пригрозил уничтожить политолога из Киева

Сегодня, 12:46
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский вступил в словесную перепалку с Вадимом Трюхановым, занимающим пост председателя организации «Европейское движение Украины», которая еда не завершилась дракой. Инцидент произошел во время трансляции политической программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Жириновский пригрозил уничтожить политолога из Киева

 

Основной темой программы являлись поставка американского оружия на территорию Украины, где его впоследствии используют против Донбасса. В свою очередь, Трюханов сделал громкое заявление, содержащее в себе угрозы в адрес Москвы, которой следует испытывать страх перед Киевом из-за его современного оружия из США.

Кроме того, политолог обвинил РФ в развязывании конфликта на Донбассе, а также многочисленных попытках напасть на Украину, при этом он умудрился запутаться в собственных заявлениях, то называя поставки американского оружия мифом, то уверяя Москву в его наличии.

Владимир Жириновский не сдержался и высказал Трюханову все свои претензии, пообещав призвать Киев к ответу за каждого убитого на Донбассе человека, а также настоятельно порекомендовав политологу покинуть студию.
Пойда Анна
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