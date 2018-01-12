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| | Украина заявила, что оружие США мощнее, чем СССР

Украина заявила, что оружие США мощнее, чем СССР

Сегодня, 12:20
Глава украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул поделился своим мнением, что гранатомет PSRL, который был создан компанией AirTronics USA по принципу советского РПГ-7, превышает свои боевые качества перед советским.

Украина заявила, что оружие США мощнее, чем СССР

 

Гранатомет PSRL попадает в цель на 90% и стреляет на 800-метровое расстояние. Это намного дальше, чем гранатомет РПГ-7. С помощью усовершенствованного оружия у ВС Украины увеличатся способности военной тактики. Увы, в Украине нет боеприпасов подходящего калибра к американскому оружию. Павел Бабула заявил, что в ближайшее время хотят разработать на Украине технологию по производству патронов.

Напомним, что Америка начала поставлять Украине эти гранатометы еще с 2016 года, но производство по выпуску патронов, так еще и не наладили.
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