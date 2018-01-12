Украина заявила, что оружие США мощнее, чем СССР

Глава украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул поделился своим мнением, что гранатомет PSRL, который был создан компанией AirTronics USA по принципу советского РПГ-7, превышает свои боевые качества перед советским.





Гранатомет PSRL попадает в цель на 90% и стреляет на 800-метровое расстояние. Это намного дальше, чем гранатомет РПГ-7. С помощью усовершенствованного оружия у ВС Украины увеличатся способности военной тактики. Увы, в Украине нет боеприпасов подходящего калибра к американскому оружию. Павел Бабула заявил, что в ближайшее время хотят разработать на Украине технологию по производству патронов.Напомним, что Америка начала поставлять Украине эти гранатометы еще с 2016 года, но производство по выпуску патронов, так еще и не наладили.