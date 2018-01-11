В поддержку Путина собрали уже 268 тысяч подписей

Штаб Путина собрал уже более 260 тысяч подписей в поддержку кандидата. Об этом проинформировал глава организации Андрей Кондрашов.

Виктория Озерова

Андрей Кондрашов, руководитель предвыборной организации Владимира Путина, рассказал, что сбор голосов за кандидатуру продолжается. В текущий момент действующего главу страны поддержали более 268 тысяч жителей различных регионов РФ. Во всех 85 субъектах страны волонтеры проводят сбор подписей. Процедура проходит максимально прозрачно, по настоянию самого действующего российского лидера, поэтому перед передачей в ЦИК все подписи проверяются в штабе.Напомним, что Владимир Путин решил участвовать в президентской гонке как самовыдвиженец. В таком случае нужно набрать не менее 300 тысяч подписей от жителей государства, причем от одного субъекта РФ не должно быть больше чем семь с половиной тысяч голосов.