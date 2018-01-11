Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального

Сторонники Алексея Навального стали жаловаться на действия Сбербанка, который не позволяет им перечислять суммы на счёт штаба оппозиционного политика.

Сообщение об этом появилось в социальной сети Facebook. Женщина пишет, что уже не впервые помогает в финансировании кампании Навального небольшими суммами. Способ перевода она выбрала с помощью системы Сбербанка. На последнем этапе операции банк дал «отказ» и в сообщении попросил обратиться к оператору. Когда женщина позвонила по указанному номеру, сотрудник банка сообщил, что система распознала номер карты получателя как мошеннический.

Как стало известно журналистам «ВладТайм», для завершения операции нужно назвать кодовое слово и подтвердить правомерность операции, не называя конфиденциальных данных, о которых должен знать банк самостоятельно. Женщина указала, что с ВТБ у неё подобных проблем не возникло, и она перечислила деньги. Сотрудники штаба Навального пока не прокомментировали, как решат ситуацию.