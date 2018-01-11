Туск: Польша способна покинуть Евросоюз

По мнению руководителя Евросовета Дональда Туска, Польша способна покинуть ЕС, если прекратится финансирование. Сведения о высказывании политика распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

По словам Туска сейчас в Польше правящая партия «Право и справедливость» делает все возможное, дабы государство осталось в составе ЕС. Причина этому кроется в том, что Брюссель регулярно перечисляет денежные средства Варшаве. Когда финансирование прекратится, те же депутаты, которые на данный момент пропагандируют европейские ценности, укажут народу страны путь в другую сторону. Можно ожидать с большой долей вероятности референдум по поводу выхода Польши из состава ЕС.Еврокомиссия неоднократно указывала политикам Варшавы на несовершенство судебной системы. Новые законы, принятые Польшей, противоречат принципам демократии. Они делают служителей Фемиды полностью зависимыми от государственных деятелей. По мнению Туска, выход Польши из состава ЕС — это только вопрос времени. Когда правящей элите страны станет невыгодно сотрудничать с европейскими лидерами, тогда руководители державы выведут народ на референдум.