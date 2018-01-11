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| | Александр Невзоров: Ксюша в живых не останется

Александр Невзоров: Ксюша в живых не останется

Вчера, 15:54
Александр Невзоров, политик, журналист и телеведущий, прокомментировал выдвижение Ксении Собчак в президенты. По мнению эксперта, у блондинки совсем нет политических амбиций, поэтому ей не следовало участвовать в гонке.

Александр Невзоров: Ксюша в живых не останется

 

Накануне прошла радиопередача «Невзоровские среды». В шоу известный ведущий высказал свое мнение о решении Ксении Собчак участвовать в президентской гонке. Невзоров считает, что его коллега является фрегатом, который спихивают с «гламурных стапелей» в море большой политики. При этом общественность ожидает много интересного, уверен политик. Самое «волшебное» событие произойдет, когда дело дойдет до «разбивания шампанского» о борт корабля. В таком случае есть несколько вариантов развития сюжета, в зависимости от того, кому предстоит совершить «разбивание».

Если для этих целей назначат Рынскую, то Собчак ожидает верная гибель. Немного лучший сценарий для Ксении сложится при Станиславе Белковском.
Виктория Озерова
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