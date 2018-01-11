Рамзан Кадыров прекратил дружбу «ВКонтакте» с Адамом Делихмановым

Френдзону политиков Делихманов покинул уже в первые дни текущего года, однако аккаунт депутата активен и по сей день. У него сейчас 286 друзей, но среди них уже нет главных сподвижников Рамзана Кадырова. При этом раньше этих политиков связывала очень тесная дружба и друг друга иначе как «дорогой брат» они не называли.
Комментарий относительно этого поступка Кадырова дал его пресс-представитель Альви Каримов. Он подчеркнул, что у Адама Делихманова на самом деле никогда не было аккаунта в российском соцпортале. Профиль, который действует «ВКонтакте» на данный момент, является фейком.