Рамзан Кадыров прекратил дружбу «ВКонтакте» с Адамом Делихмановым

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал «чистку» среди своих друзей в соцсети «ВКонтакте». Первым в «опалу» попал его четвероюродный брат и депутат Госдумы Адам Делихманов. Следующим, кто прекратил сетевую дружбу с Делихмановым, спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Дарья Светозарова

Френдзону политиков Делихманов покинул уже в первые дни текущего года, однако аккаунт депутата активен и по сей день. У него сейчас 286 друзей, но среди них уже нет главных сподвижников Рамзана Кадырова. При этом раньше этих политиков связывала очень тесная дружба и друг друга иначе как «дорогой брат» они не называли.Комментарий относительно этого поступка Кадырова дал его пресс-представитель Альви Каримов. Он подчеркнул, что у Адама Делихманова на самом деле никогда не было аккаунта в российском соцпортале. Профиль, который действует «ВКонтакте» на данный момент, является фейком.