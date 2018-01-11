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| | Предположение Польши о взрыве на борту Ту-154 в Совфеде назвали политиканством

Предположение Польши о взрыве на борту Ту-154 в Совфеде назвали политиканством

Сегодня, 12:48
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заключения польской комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Польские следователи, изучив обломки авиасудна, сделали вывод, что на борту лайнера произошел взрыв.

Предположение Польши о взрыве на борту Ту-154 в Совфеде назвали политиканством

 

Косачев отметил, что польская сторона пытается политизировать трагедию, что не соответствует понятиям об этике. По его словам, действия комиссии должны носить целиком аполитичный характер – расследованием следует заниматься профессионалам. Комментируя выводы польских экспертов, сенатор Совфеда назвал их политиканством.

Заключения польских следователей об авиакатастрофе под Смоленском прокомментировала и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, граждане Польши становятся жертвами постановочных провокаций, что является проявлением неуважительного отношения к польскому народу.

Самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. На борту лайнера находились 96 человек, из них 88 – пассажиры. Одним из пассажиров был президент Республики Польша Лех Качиньский. Пассажиры намеревались посетить траурные церемонии в Катыни.
Дарья Светозарова
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