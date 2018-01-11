Предположение Польши о взрыве на борту Ту-154 в Совфеде назвали политиканством

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заключения польской комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Польские следователи, изучив обломки авиасудна, сделали вывод, что на борту лайнера произошел взрыв.

Дарья Светозарова

Косачев отметил, что польская сторона пытается политизировать трагедию, что не соответствует понятиям об этике. По его словам, действия комиссии должны носить целиком аполитичный характер – расследованием следует заниматься профессионалам. Комментируя выводы польских экспертов, сенатор Совфеда назвал их политиканством.Заключения польских следователей об авиакатастрофе под Смоленском прокомментировала и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, граждане Польши становятся жертвами постановочных провокаций, что является проявлением неуважительного отношения к польскому народу.Самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. На борту лайнера находились 96 человек, из них 88 – пассажиры. Одним из пассажиров был президент Республики Польша Лех Качиньский. Пассажиры намеревались посетить траурные церемонии в Катыни.