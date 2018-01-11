Предположение Польши о взрыве на борту Ту-154 в Совфеде назвали политиканством

Косачев отметил, что польская сторона пытается политизировать трагедию, что не соответствует понятиям об этике. По его словам, действия комиссии должны носить целиком аполитичный характер – расследованием следует заниматься профессионалам. Комментируя выводы польских экспертов, сенатор Совфеда назвал их политиканством.
Заключения польских следователей об авиакатастрофе под Смоленском прокомментировала и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, граждане Польши становятся жертвами постановочных провокаций, что является проявлением неуважительного отношения к польскому народу.
Самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. На борту лайнера находились 96 человек, из них 88 – пассажиры. Одним из пассажиров был президент Республики Польша Лех Качиньский. Пассажиры намеревались посетить траурные церемонии в Катыни.