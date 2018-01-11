Кот Геннадий из Хабаровска станет президентом России

Кот Геннадий больше известен пользователям сети, как юмористический фрик из Хабаровска. Однако буквально вчера Геннадий провозгласил себя самовыдвиженцем на пост президента России, под слоганом «если не Путин, то кот». В предвыборной агитационной кампании кот Геннадий пообещал каждой одинокой женщине по коту, а всех чиновников дорожных служб России – по старенькому Нисану с потёртой резиной. Стоит отметить, что коту Геннадию уже почти 40, а это значит что законодательно возрастной барьер ему не помеха.
Кота Геннадия всерьёз расценили представители избирательной комиссии Хабаровска и отметили, что ему самостоятельно необходимо подать документы на регистрацию. На что Геннадий ответил, что его документы принесут доверенные лица.