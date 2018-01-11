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| | Известный экстрасенс шокировал страшным предсказанием о Третьей мировой

Известный экстрасенс шокировал страшным предсказанием о Третьей мировой

Сегодня, 12:30
В Сети распространилось предсказание известного экстрасенса Матфея Ланга о «страшной бойне» в период между 2017 и 2022 годом. Слова баварского провидца подтвердил и Леви Саадий Нахмани.

Известный экстрасенс шокировал страшным предсказанием о Третьей мировой

 

В Сети обсуждают страшные предсказания известных экстрасенсов. На днях было обнародованы слова баварского мистика Матфея Ланга. Он провидел страшную войну, которая всколыхнет весь мир в ближайшие пять лет. Мистик был уверен, что «бойня» не продлится долго, но масштаб ее будет ужасен, а жертвами станут миллионы людей. Провидец предсказал, что война начнется на Востоке, а затем распространится до Западной Европы.

Теперь СМИ стало известно предсказание еще одного мистика Леви Нахмани. Он рассказал о Третьей мировой войне. По уверениям Нахмани страшное бедствие начнется с нападения Северной Кореи на Южную. В его послании «Сеул» звучит как «ад». Отмечается, что два предыдущих предсказания Нахмани о войнесбылись.
Виктория Озерова
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