Известный экстрасенс шокировал страшным предсказанием о Третьей мировой

В Сети распространилось предсказание известного экстрасенса Матфея Ланга о «страшной бойне» в период между 2017 и 2022 годом. Слова баварского провидца подтвердил и Леви Саадий Нахмани.

Виктория Озерова

В Сети обсуждают страшные предсказания известных экстрасенсов. На днях было обнародованы слова баварского мистика Матфея Ланга. Он провидел страшную войну, которая всколыхнет весь мир в ближайшие пять лет. Мистик был уверен, что «бойня» не продлится долго, но масштаб ее будет ужасен, а жертвами станут миллионы людей. Провидец предсказал, что война начнется на Востоке, а затем распространится до Западной Европы.Теперь СМИ стало известно предсказание еще одного мистика Леви Нахмани. Он рассказал о Третьей мировой войне. По уверениям Нахмани страшное бедствие начнется с нападения Северной Кореи на Южную. В его послании «Сеул» звучит как «ад». Отмечается, что два предыдущих предсказания Нахмани о войнесбылись.