ВЦИОМ: Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг предела за 2017 год

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели ряд социологических опросов среди населения Российской Федерации, которые показали, что уровень доверия к российскому президенту в 2017 году достиг своего предела.

Александр Вест

Благодаря многочисленным социальным опросам, проведённых сотрудниками ВЦИОМ, стало известно, что в течение последней недели 2017 года общий рейтинг доверия населения РФ к Владимиру Путину превысил отметку в 57 процентов. Также специалисты рассказали о том, что общий уровень одобрения россиянами решений президента РФ превысил 83 процента. Помимо всего прочего, сотрудники ВЦИОМ сообщили также и о том, что Ксения Собчак не пользуется популярностью у большинства россиян, так как в её случае растёт лишь её антирейтинг.Сергей Шайгу традиционно занял вторую позицию в общем рейтинге доверия среди россиян с 18 процентами. Дмитрий Медведев в этот раз расположился сразу за министром обороны РФ, получив более 12 процентов в рейтинге доверия среди граждан России.