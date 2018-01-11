ВЦИОМ: Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг предела за 2017 год

Благодаря многочисленным социальным опросам, проведённых сотрудниками ВЦИОМ, стало известно, что в течение последней недели 2017 года общий рейтинг доверия населения РФ к Владимиру Путину превысил отметку в 57 процентов. Также специалисты рассказали о том, что общий уровень одобрения россиянами решений президента РФ превысил 83 процента. Помимо всего прочего, сотрудники ВЦИОМ сообщили также и о том, что Ксения Собчак не пользуется популярностью у большинства россиян, так как в её случае растёт лишь её антирейтинг.
Сергей Шайгу традиционно занял вторую позицию в общем рейтинге доверия среди россиян с 18 процентами. Дмитрий Медведев в этот раз расположился сразу за министром обороны РФ, получив более 12 процентов в рейтинге доверия среди граждан России.