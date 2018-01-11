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| | Трамп на годовщину инаугурации разыгрывает ужин с собой

Трамп на годовщину инаугурации разыгрывает ужин с собой

Сегодня, 10:34
Президент США Дональд Трамп решил организовать лотерею, победитель которой будет иметь возможность поужинать с ним в его резиденции. Мероприятие пройдет в годовщину инаугурации главы Вашингтона.

Трамп на годовщину инаугурации разыгрывает ужин с собой

 

Дональд Трамп в своем официальном сообщении заявил, что будет разыгрывать ужин с собой на годовщину инаугурации. Все, кто желает встретиться с ним, смогут это сделать, если примут участие в конкурсе. Также на ужине будут присутствовать члены семьи президента США.

Для того, чтобы попасть на прием к Трампу, придется заплатить минимум три доллара. Любой желающий сможет внести сумму от 3 до 2,7 тысяч долларов на работу президента и его штаба. После этого он станет кандидатом на президентский ужин. Всего будет выбрано только двое счастливчиков, которых Трамп заранее назвал «замечательными американцами».
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