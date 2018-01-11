Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Пентагон выдумал фантастические технологии для новых подводных лодок

Пентагон выдумал фантастические технологии для новых подводных лодок

Сегодня, 08:33
Новейшие американские подлодки типа Columbia на данный момент не отвечают уровню технологической готовности, которая была заявлена Пентагоном. Аудиторами был представлен фальшивый доклад, на который и обратили внимание в СМИ.
 

Пентагон выдумал фантастические технологии для новых подводных лодок

 

Проверка показывает, что все еще требуются дополнительные разработка и тестирование, дабы показать технологическую зрелость некоторых решений, которые будут использоваться в подлодках класса Columbia. Соответствующие инновации, как отмечается в докладе, имеют решающее значение для производительности корабля и относятся также к энергетической системе ядерного реактора, ракетного отсека, а также двигателя с постоянным магнитом.
 
В счетной палате утверждают, что на данный момент сложно точно сказать, будут ли эти системы работать в штатном режиме, ведь для многих таких устройств попросту не создавались и не испытывались прототипы, а ряд заявленных функций и вовсе не имеет ничего практического, а лишь сухое теоретическое обоснование.
 
Журналисты обвиняют ВМС США в искажении фактов, которые относятся к технологическим возможностям подлодок класса Columbia. В перспективе это может привести к появлению новых неполадок с подводными кораблями. На данный момент (и вплоть до 2020 года) флот США не обязан предоставлять отчет о разработке подлодок класса Columbia.

Николай Офицеров
Новости по теме
КНДР приступили к строительству огромной подлодки
КНДР приступили к строительству огромной подлодки

Представители СМИ рассказали, ссылаясь на данные разведки Соединенных Штатов, о том, что КНДР проводит строительство крупной субмарины, которая способна нести

Уральские ученые разработали новую систему разогрева ядерного реактора
Уральские ученые разработали новую систему разогрева ядерного реактора

Ученые, входящие в состав Уральского государственного университета, отчитались о том, что смогли разработать полностью новую формулу по разогреву ядерного

СНИИП будет поставлять для атомных подводных лодок ВМФ РФ системы контроля радиации
СНИИП будет поставлять для атомных подводных лодок ВМФ РФ системы контроля радиации

Для атомных подводных лодок российского флота будут созданы системы контроля над химической и радиационной обстановкой. Их будет поставлять специализированный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости