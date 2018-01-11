Пентагон выдумал фантастические технологии для новых подводных лодок

Новейшие американские подлодки типа Columbia на данный момент не отвечают уровню технологической готовности, которая была заявлена Пентагоном. Аудиторами был представлен фальшивый доклад, на который и обратили внимание в СМИ.

Проверка показывает, что все еще требуются дополнительные разработка и тестирование, дабы показать технологическую зрелость некоторых решений, которые будут использоваться в подлодках класса Columbia. Соответствующие инновации, как отмечается в докладе, имеют решающее значение для производительности корабля и относятся также к энергетической системе ядерного реактора, ракетного отсека, а также двигателя с постоянным магнитом.

В счетной палате утверждают, что на данный момент сложно точно сказать, будут ли эти системы работать в штатном режиме, ведь для многих таких устройств попросту не создавались и не испытывались прототипы, а ряд заявленных функций и вовсе не имеет ничего практического, а лишь сухое теоретическое обоснование.

Журналисты обвиняют ВМС США в искажении фактов, которые относятся к технологическим возможностям подлодок класса Columbia. В перспективе это может привести к появлению новых неполадок с подводными кораблями. На данный момент (и вплоть до 2020 года) флот США не обязан предоставлять отчет о разработке подлодок класса Columbia.

Николай Офицеров