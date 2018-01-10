Кандидат в президенты Ксения Собчак дала комментарий по поводу атак на свой избирательный штаб. Как отмечает VistaNews, политик считает, что проблема в еврейских корнях супруга и сына, а также польских – её самой.

В числе пострадавших трое, которые занимались сбором подписей для избирательного штаба. Среди них есть и пожилая женщина. При одной из атак в Санкт-Петербурге Ксению Собчак назвали «жидовкой», которая не может претендовать на президентское кресло.

Политик возмутилась из-за такого, отметив, что она не ожидала подобного поведения от «родного города». Ксения Собчак поразилась, как еврейские корни могут влиять на невозможность занять руководящий пост в правительстве. Кроме того, политик отметила, что предполагает – на избирательный штаб напали и из-за её громкого высказывания о том, какой статус у Крыма. Подписчики Ксении Собчак отметили, что конкуренты никогда и никуда не денутся, потому посоветовали ей не переживать из-за них.

Ирина Летинская