Ксения Собчак дала комментарий по поводу атак на свой избирательный штаб

Ксения Собчак дала комментарий по поводу атак на свой избирательный штабВчера, 18:15
Ксения Собчак ищет главу для предвыборного штаба, который откроет в Перми. Тимур Валеев, политтехнолог кандидатки на президентский пост, сообщил, что на
Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Собчак, известная с недавних пор, как участник президентских выборов 2018, поведала общественности через соцсеть «ВКонтакте», что
Тимур Валеев, руководящий «Открытыми выборами», назначен ответственным за сбор подписей в штабе Ксении Собчак. Об этом сообщают отечественные СМИ.