На Украине банкирам позволили не получать профильное образование

Отныне на Украине людям без необходимого профильного образования позволено возглавлять кредитные организации. Соответствующие изменения в законодательстве страны позволяют человеку, не имеющему нужного образования, возглавить банк.

Александр Вест

Изменения коснулись закона «О банках и банковской деятельности» уже вступили в силу на всей территории Украины. Отныне человек, желающий стать во главе банка, обязан предоставить необходимые документы, подтверждающие у него наличие высшего образования, вне зависимости от специальности полученной степени. Данные изменения коснулись таких постов в банках как: главный бухгалтер финансовой организации, члены совета кредитной организации, председатель правления, председатель банка, а также его заместители.Однако, вместе с новыми поправками были изменены требования к главе кредитной организации, который должен иметь минимум пять лет опыта в работе в сфере банковского бизнеса (ранее требовалось лишь три года).