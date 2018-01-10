Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | На Украине банкирам позволили не получать профильное образование

На Украине банкирам позволили не получать профильное образование

Сегодня, 13:56
Отныне на Украине людям без необходимого профильного образования позволено возглавлять кредитные организации. Соответствующие изменения в законодательстве страны позволяют человеку, не имеющему нужного образования, возглавить банк.

На Украине банкирам позволили не получать профильное образование

 

Изменения коснулись закона «О банках и банковской деятельности» уже вступили в силу на всей территории Украины. Отныне человек, желающий стать во главе банка, обязан предоставить необходимые документы, подтверждающие у него наличие высшего образования, вне зависимости от специальности полученной степени. Данные изменения коснулись таких постов в банках как: главный бухгалтер финансовой организации, члены совета кредитной организации, председатель правления, председатель банка, а также его заместители.

Однако, вместе с новыми поправками были изменены требования к главе кредитной организации, который должен иметь минимум пять лет опыта в работе в сфере банковского бизнеса (ранее требовалось лишь три года).
Александр Вест
Новости по теме
Задорнова избрали председателем правления банка «Открытие»
Задорнова избрали председателем правления банка «Открытие»

Представители кредитной организации «Открытие» обнародовали сообщение, в котором говорится о том, что согласно решению наблюдательного совета был выбран новый

Центральный Банк России создал новый вид кредитной организации
Центральный Банк России создал новый вид кредитной организации

Центральный Банк России выдвинул новый законопроект, в который входит создание нового вида кредитной организации. Финансовый проект будет называться

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков

СМИ информируют, что Центральный банк России в четверг, 16 октября, отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у московской небанковской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости