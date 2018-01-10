Борьба за деньги: зачем Борис Пайкин рвется во власть

Осенью прошлого года миллиардер Борис Пайкин пробился в Госдуму РФ, а вскоре получил пост заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Причем шел к депутатскому креслу данный деятель достаточно долго, а его путь во власть изобилует рядом сомнительных эпизодов.

Пайкин рассчитывал попасть в Государственную думу еще в 2016 году, когда, собственно, и проводились выборы. Однако жителям Петербурга, откуда миллиардер и пытался баллотироваться, он запомнился лишь сомнительными пиар-акциями, спорными агитационными материалами, а также нежеланием общаться с потенциальными избирателями.

Судя по всему, данный персонаж решил пробиться во власть за счет своего состояния. Как отмечают специалисты, во время выборов он превысил бюджетные рамки (40 миллионов рублей) в несколько раз. Также нет ничего удивительного в том, что Пайкин решил баллотироваться от ЛДПР — вероятно, партия получила богатого спонсора, а миллиардер — поддержку известной политической силы.

Впрочем, результат данное сотрудничество дало отрицательный — в 2016 году на своем избирательном участке олигарх набрал чуть больше 10% голосов граждан. Петербуржцы отдали предпочтение другим кандидатам, так как Борис Пайкин во время предвыборной кампании показал себя далеко не с лучшей стороны.

По данным СМИ, вместо встречи с избирателями олигарх предпочел провести отпуск на элитном курорте Пальма-де-Майорка. На этом фоне предвыборные плакаты со слоганами «Служу родному городу и жителям Санкт-Петербурга» и «Депутат от которого убудет» выглядели, мягко говоря, неуместно.

Однако даже после фиаско Борис Пайкин не оставил своих депутатских амбиций. В итоге в 2017 году он решил выдвинуть свою кандидатуру на довыборы, проводившиеся в Брянской области. Несмотря на ряд сомнительныхмоментов, миллиардер все-таки получил заветное место в Госдуме.

По всей видимости, власть необходима Пайкину совсем не для того, чтобы решать проблемы простых граждан. Вероятно, депутатское кресло должно помочь олигарху лоббировать собственные бизнес-интересы. Кроме того, место в парламенте гарантирует неприкосновенность, что для подобного деятеля также очень важно.

При этом должность Бориса Пайкина в комитете по экономической политике вызывает у экспертов определенное беспокойство. По их мнению, миллиардер может использовать этот пост для выхода на новые источники обогащения, причем на этот раз уже за счет государственного бюджета. Таким образом, под угрозой может оказаться казна — скорее всего, ради этого скандальный олигарх и затеял свой поход во власть.