Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Песков прокомментировал переименование площади США именем Немцова

Песков прокомментировал переименование площади США именем Немцова

Сегодня, 13:48
Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименовали именем Бориса Немцова. Российскую политическую элиту это не оставило равнодушным.

Песков прокомментировал переименование площади США именем Немцова

 

Ранее глава Госдумы Леонид Слуцкий назвал акт переименования площади перед посольством именем Бориса Немцова жёсткой и грубой провокацией. Секретарь президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, дал свой комментарий от лица президента, на счёт такого прецедента. Песков считает, что право переименования улиц всё-таки лежит на плечах городских властей, однако в условиях напряжённых политических отношений между государствами этот акт был немного неуместным.

Также Песков отметил, что все же предпочёл бы оставить этот инцидент без комментария, однако общественность требует реакции со стороны органов государственного управления.
Валерия Голицына
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