Песков прокомментировал переименование площади США именем Немцова

Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименовали именем Бориса Немцова. Российскую политическую элиту это не оставило равнодушным.

Валерия Голицына

Ранее глава Госдумы Леонид Слуцкий назвал акт переименования площади перед посольством именем Бориса Немцова жёсткой и грубой провокацией. Секретарь президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, дал свой комментарий от лица президента, на счёт такого прецедента. Песков считает, что право переименования улиц всё-таки лежит на плечах городских властей, однако в условиях напряжённых политических отношений между государствами этот акт был немного неуместным.Также Песков отметил, что все же предпочёл бы оставить этот инцидент без комментария, однако общественность требует реакции со стороны органов государственного управления.