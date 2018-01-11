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| | Евросоюз проталкивает на Украину законы о гендерном равенстве

Евросоюз проталкивает на Украину законы о гендерном равенстве

Сегодня, 00:30
Как следует из информации портала размещения государственных грантов общеевропейских структур, Европейская комиссия опубликовала предварительную заявку на размещение тендера, в ходе которого будут определены ключевые подрядчики, целью которых будет постепенная реализация программы по повышению коэффициента гендерного равенства и общего улучшения женского положения на Украине.
 

Евросоюз проталкивает на Украину законы о гендерном равенстве

 

Из описания проекта удалось узнать, что Еврокомиссия намеревается развивать законодательства, а также государственные институты для того, чтобы предотвращать насилие в отношении женщин, особенно это касается зон вооруженных конфликтов. В общей сложности на эти гранты в рамках программы структуры Евросоюза будет выделено около 2 миллионов евро. Примечательно также и то, что параллельно буде опубликован открытый тендер по вопросам гендерного равенства и положения женщин в ООН.
 
Следует отметить, что с конца 2017 года Верховная рада успела принять ряд различных уголовных и административных изменений в законодательство, которые существенное ужесточают наказание в случае применения насилия в отношении женщин. Происходит все это в рамках Стамбульской конвенции, в рамках которой предполагается, что государство, которое подписало и ратифицировало документы, должно принимать в отношении домашнего насилия конкретные шаги.
 
Принятие такого рода законов отражает достаточно последовательный тренд, связанный с переносом на украинскую почву комплекса европейским законов по борьбе с дискриминацией.

Николай Офицеров
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