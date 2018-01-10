Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Россияне назвали главных врагов государства

Россияне назвали главных врагов государства

Сегодня, 12:55
«Левада-центр» в декабре прошедшего года провел опрос среди граждан РФ. Социологи узнали, кого россияне считают главными врагами страны.

Россияне назвали главных врагов государства

 

Сегодня, 10 января, были обнародованы результаты социологического исследования «Левада-центр». Опрос был проведен в начале прошедшего месяца, в нем поучаствовали более полутора тысячи человек из почти 140 населенных пунктов различных регионов РФ. Специалисты выяснили, что 23% россиян уверены, что РФ окружают враги, 21% выразили абсолютно противоположную точку зрения. 10% респондентов считают врагами страны бывшего СССР. Социологи отмечают, что процент россиян, считающих, что Россия окружена недругами, оказался минимальным за последние пять лет.

Главным врагом РФ опрошенные считают США: так ответили более 65 %. На втором месте Украина (29%) и Евросоюз (14%). НАТО считают врагом всего 6% респондентов, а сторонники запрещенных террористических организаций получили всего 5% голосов.
Виктория Озерова
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