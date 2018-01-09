В 2018 году россияне без виз смогут посещать более 100 стран мира

В нынешнем году гражданам Российской Федерации, не имеющим визы, будут доступны для посещения сразу 110 стран мира. В обновленной версии Индекса паспортов Российская Федерация сумела занять 48-е место, поднявшись на 3 позиции.

Александр Вест

Ведущие мировые аналитики обнародовали данные относительно обновлённого Индекса паспортов. Согласно опубликованному рейтингу, Россия сумела за год подняться сразу на 3 позиции, заняв 48-место в рейтинге. Благодаря данному прогрессу в список государств, которые российские граждане вправе посещать при наличии лишь одного паспорта, вошли сразу 110 государств. Напомним, в прошлом году россиянам были доступны для посещения лишь 106 стран.Отметим, что Грузия, также как и Украина, смогли улучшить свои места в рейтинге благодаря включению безвизового доступа для своих граждан относительно стран Шенгенской зоны. Абсолютное лидерство в данном списке всё ещё занимает Германия, чьи граждане могут посещать более 170 государств мира без оформления визы.