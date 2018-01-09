Трамп забыл слова национального гимна перед футбольным матчем

Во время открытия футбольного чемпионата в Атланте президент США Дональд Трамп не попадал в такт и пропускал целые слова при исполнении национального гимна.

В социальной сети Twitter появилось видео, как Дональд Трамп пытается исполнить гимн США. Он подпевает во время его исполнения, но при этом иногда поет не в такт и пропускает целые слова и предложения. Такое поведение стало причиной того, что президента обвинили в незнании слов гимна родной страны.Инцидент произошел перед футбольным матчем в Атланте. Там открывался целый чемпионат, и на праздник пригласили президента США. Во время церемонии звучал национальный гимн. Дональд Трамп положил руку на сердце и пытался подпевать. Оказалось, что президенту тяжело это сделать.В сети начали смеяться и возмущаться, людей удивляет: как человек, который управляет одной из самых развитых стран в мире, может не знать слова национального гимна. В администрации президента пока никак не комментируют этот инцидент.