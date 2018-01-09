Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Трамп забыл слова национального гимна перед футбольным матчем

Трамп забыл слова национального гимна перед футбольным матчем

Сегодня, 12:09
Во время открытия футбольного чемпионата в Атланте президент США Дональд Трамп не попадал в такт и пропускал целые слова при исполнении национального гимна.

Трамп забыл слова национального гимна перед футбольным матчем

 

В социальной сети Twitter появилось видео, как Дональд Трамп пытается исполнить гимн США. Он подпевает во время его исполнения, но при этом иногда поет не в такт и пропускает целые слова и предложения. Такое поведение стало причиной того, что президента обвинили в незнании слов гимна родной страны.

Инцидент произошел перед футбольным матчем в Атланте. Там открывался целый чемпионат, и на праздник пригласили президента США. Во время церемонии звучал национальный гимн. Дональд Трамп положил руку на сердце и пытался подпевать. Оказалось, что президенту тяжело это сделать.

В сети начали смеяться и возмущаться, людей удивляет: как человек, который управляет одной из самых развитых стран в мире, может не знать слова национального гимна. В администрации президента пока никак не комментируют этот инцидент.
Новости по теме
Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки пострадавшим жителям Луизианы
Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки пострадавшим жителям Луизианы

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку жителям Луизианы, которые пострадали от торнадо. Такое сообщение было размещено на официальной странице

20 января Дональд Трамп получит аккаунт президента США в Twitter
20 января Дональд Трамп получит аккаунт президента США в Twitter

После инаугурации 20 января 2017 года Дональд Трамп получит аккаунт президента в социальной сети Twitter. Все записи предыдущего президента Барака Обамы

ФСБ отреагировала на исполнение фальшивого гимна РФ в Севастополе
ФСБ отреагировала на исполнение фальшивого гимна РФ в Севастополе

ФСБ РФ проведет проверку по факту исполнения фальшивого гимна России, в котором были изменены слова и мелодия. Инцидент произошел в Севастополе, на первом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости