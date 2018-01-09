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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В CIT назвали факты существования ЧВК "Туран" мистификацией

В CIT назвали факты существования ЧВК "Туран" мистификацией

Сегодня, 11:50
В расследовании Conflict Intelligence Team (также упоминающейся, как CIT) утверждается, что в Сирии попросту не существует частной военной компании «Туран», которую неоднократно упоминали на просторах средств массовой информации, как одну из наиболее крупных организаций, что участвует в конфликте.
 

В CIT назвали факты существования ЧВК "Туран" мистификацией

 

«ЧВК «Туран» это выдуманное вооруженное формирование, являющееся плодом обширной мистификации, которая создавалась, в основном, усилиями одного и того же человека. Является им корреспондент «Русской весны» и ANNA News Олег Блохин», - заявили сотрудники CIT, на которых и ссылаются в отечественной прессе.
 
Выводы были сделаны на основе проведенного изучения изученных журналистом фотографий членов компании, которую также называют «спецназ СССР».
 
Аналитики уверены также и в том, что на кадрах он сам с другом. В качестве ключевого аргумента, в данном случае, используется факт того, что большая часть атрибутики на снимках полностью совпадает с той, которую корреспондент использовал, когда позировал на личных снимках.
 
Олег Блохин от комментариев по этому поводу воздерживается и отказывается предоставлять какие-либо существенные доказательства того, что «Туран» действительно существует.

Николай Офицеров
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