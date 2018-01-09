В расследовании Conflict Intelligence Team (также упоминающейся, как CIT) утверждается, что в Сирии попросту не существует частной военной компании «Туран», которую неоднократно упоминали на просторах средств массовой информации, как одну из наиболее крупных организаций, что участвует в конфликте.

«ЧВК «Туран» это выдуманное вооруженное формирование, являющееся плодом обширной мистификации, которая создавалась, в основном, усилиями одного и того же человека. Является им корреспондент «Русской весны» и ANNA News Олег Блохин», - заявили сотрудники CIT, на которых и ссылаются в отечественной прессе.

Выводы были сделаны на основе проведенного изучения изученных журналистом фотографий членов компании, которую также называют «спецназ СССР».

Аналитики уверены также и в том, что на кадрах он сам с другом. В качестве ключевого аргумента, в данном случае, используется факт того, что большая часть атрибутики на снимках полностью совпадает с той, которую корреспондент использовал, когда позировал на личных снимках.

Олег Блохин от комментариев по этому поводу воздерживается и отказывается предоставлять какие-либо существенные доказательства того, что «Туран» действительно существует.

Николай Офицеров