Южная Корея предложила КНДР воссоединить разделённые семьи

В ходе мирных переговоров, которые прошли в Пхенмунджоме, представители Южной Кореи предложили КНДР организовать специальную встречу членов семей, которые были разделены друг с другом из-за войны.

Александр Вест

По предварительной информации, встреча разделённых войной семей может состояться уже 16 февраля нынешнего года. Сегодня приграничный пункт Пханмундж стал пристанищем первого раунда переговоров между представителями Северной и Южной Кореи, направленных на нормализацию отношений между республиками. Ри Сон Гвон, представляющий интересы делегации из КНДР, заявил о том, что данные переговоры могут положительно повлиять на развитие отношений между государствами.3 января состоялся телефонный разговор между лидерами КНДР и Южной Кореи. Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости нормализации отношений с южнокорейским государством и распорядился о создании всех необходимых условий, благоприятствующих данному процессу.