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| | Южная Корея предложила КНДР воссоединить разделённые семьи

Южная Корея предложила КНДР воссоединить разделённые семьи

Сегодня, 09:11
В ходе мирных переговоров, которые прошли в Пхенмунджоме, представители Южной Кореи предложили КНДР организовать специальную встречу членов семей, которые были разделены друг с другом из-за войны.

Южная Корея предложила КНДР воссоединить разделённые семьи

 

По предварительной информации, встреча разделённых войной семей может состояться уже 16 февраля нынешнего года. Сегодня приграничный пункт Пханмундж стал пристанищем первого раунда переговоров между представителями Северной и Южной Кореи, направленных на нормализацию отношений между республиками. Ри Сон Гвон, представляющий интересы делегации из КНДР, заявил о том, что данные переговоры могут положительно повлиять на развитие отношений между государствами.

3 января состоялся телефонный разговор между лидерами КНДР и Южной Кореи. Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости нормализации отношений с южнокорейским государством и распорядился о создании всех необходимых условий, благоприятствующих данному процессу.
Александр Вест
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