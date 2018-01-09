Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, что вторая серия испытаний магистрального лайнера МС-21 планируется на конец февраля-начало марта текущего года. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с прессой по этому поводу.

«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил ряд испытательных полетов. Если быть точнее, то на данный момент таковых насчитывается 33. В конце февраля-к началу марту к испытаниям должен присоединится второй самолет. Сборка его завершается на Иркутском заводе авиации», - утверждает Рогозин.

Также он добавил, что на заводе проводятся различные работы, конечной целью которых является подготовка к запуску лайнера в серийное производство в 2019 году.

Стоит напомнить, что упомянутый лайнер продолжает проходить летные испытания в Жуковском. Самолет совершил свой первый полет с аэродрома имени Громова в Московской области еще в начале ноября и продлился он более трех часов. В ходе испытаний удалось определить характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 тысяч метров. Все имеющиеся системы самолета работали целиком в штатном режиме.

Николай Офицеров