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| | Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте

Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте

Сегодня, 08:33
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, что вторая серия испытаний магистрального лайнера МС-21 планируется на конец февраля-начало марта текущего года. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с прессой по этому поводу.
 

Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте

 

«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил ряд испытательных полетов. Если быть точнее, то на данный момент таковых насчитывается 33. В конце февраля-к началу марту к испытаниям должен присоединится второй самолет. Сборка его завершается на Иркутском заводе авиации», - утверждает Рогозин.
 
Также он добавил, что на заводе проводятся различные работы, конечной целью которых является подготовка к запуску лайнера в серийное производство в 2019 году.
 
Стоит напомнить, что упомянутый лайнер продолжает проходить летные испытания в Жуковском. Самолет совершил свой первый полет с аэродрома имени Громова в Московской области еще в начале ноября и продлился он более трех часов. В ходе испытаний удалось определить характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 тысяч метров. Все имеющиеся системы самолета работали целиком в штатном режиме.

Николай Офицеров
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