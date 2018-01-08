Американский эсминец с ракетами Tomahawk прибыл в порт Одессы

Сегодня, 8 января, в порт Одессы прибыл эсминец военно-морских сил США Carney DDG64. Об этом проинформировала пресс-служба 6-ого флота ВМС Соединенных Штатов.

Виктория Озерова

Американский эсминец с ракетами Tomahawk причалил в одесском порту. Судно планирует пробыть на Украине три дня, до 11 января текущего года. В официальном сообщении пресс-службы американского ведомства говорится, что основной целью визита Carney DDG64 является обеспечение безопасности на морских просторах и упрочнение комбинированной готовности и военно-морского резерва среди сторонников и участников Североатлантического альянса. Отмечается, что судно имеет потенциал для того, чтобы нести на борту две пусковые установки системы Aegis с более чем 50 ракетами Tomahawk, оснащаемых ядерными боеголовками.В середине лета прошедшего года на борт данного судна поднимался украинский лидер Петр Порошенко в рамках международных учений SeaBreeze.