Трамп придумал «Премию за фейковые новости» 

В социальной сети Twitter Дональд Трамп опубликовал, что переносит торжество вручения премии «Самые лживые СМИ», придуманной им самим же.





В декабре 2017 года Папа Римский Франциск сделал критическое замечание корреспондентам, которые поднимают на поверхность старые скандалы и создают новости из неправдивых сведений.

Эта премия будет вручаться 17 января, претендентами станут самые продажные и субъективные крупные СМИ. Президент США Дональд Трамп очень часто обвиняет ведущие западные телеканалы во лжи и это сопротивление только начинается.