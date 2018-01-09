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| | Трамп придумал «Премию за фейковые новости»

Трамп придумал «Премию за фейковые новости»

Сегодня, 00:30
В социальной сети Twitter Дональд Трамп опубликовал, что переносит торжество вручения премии «Самые лживые СМИ», придуманной им самим же.

Трамп придумал «Премию за фейковые новости» 


Эта премия будет вручаться 17 января, претендентами станут самые продажные и субъективные крупные СМИ. Президент США Дональд Трамп очень часто обвиняет ведущие западные телеканалы во лжи и это сопротивление только начинается.
 
В декабре 2017 года Папа Римский Франциск сделал критическое замечание корреспондентам, которые поднимают на поверхность старые скандалы и создают новости из неправдивых сведений.

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