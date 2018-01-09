Эта премия будет вручаться 17 января, претендентами станут самые продажные и субъективные крупные СМИ. Президент США Дональд Трамп очень часто обвиняет ведущие западные телеканалы во лжи и это сопротивление только начинается.
Трамп придумал «Премию за фейковые новости»Сегодня, 00:30
Эта премия будет вручаться 17 января, претендентами станут самые продажные и субъективные крупные СМИ. Президент США Дональд Трамп очень часто обвиняет ведущие западные телеканалы во лжи и это сопротивление только начинается.
Американский президент Дональд Трамп опубликовал смонтированный видеоролик, где он "избивает CNN". Запись с участием главы государства доступна к просмотру на
Президент США Дональд Трамп высказал негодование по отношению к американским телеканалам. По его мнению, большинство телеканалов "помешались на теории
Американский президент Дональд Трамп часто смотрит новости, которые транслируют по телевизору, затем комментирует в своем Twitter. Многие политики борются, что